Меры против нудистских пляжей примут в Крыму

Вопрос с пляжами для нудистов будут решать на законодательном уровне в Крыму, проблема обсуждалась сегодня на заседании комитета по туризму.
Ответственность для нудистов закрепят в законе
Тему подняла представитель полиции Ольга Алексеева. Она отметила, что, согласно федеральным законам, оснований для привлечения таких отдыхающих к административной ответственности нет. Поэтому Алексеева предложила ввести ответственность за обнажение в местах общего пользования, куда относятся и пляжи, на республиканском уровне.
Нудистские пляжи перенесут
Она напомнила, что в Коктебеле, например, нудисты загорают прямо в центре города. Представитель полиции сочла необходимым перенести такие места отдыха подальше и оборудовать их соответствующим образом, она призвала глав муниципалитетов задуматься о таком варианте.
Полицейские будут действовать более жестко
Как передает "Интерфакс", глава Госсовета Крыма Владимир Константинов одобрил инициативу и обещал проработать ее.
В то же время, он призвал полицейских уже сейчас действовать "более жестко".
Как сообщал в январе "Вестник Кавказа", более половины прошедших классификацию отелей Крыма не получили ни одной звезды.