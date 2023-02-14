Меры против нудистских пляжей примут в Крыму

Опубликовано: 15:04, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Крыма решили взяться за пляжи для нудистов. Их могут перенести в специальные места. Планируется и наказывать за появление на пляже в обнаженном виде.

Вопрос с пляжами для нудистов будут решать на законодательном уровне в Крыму, проблема обсуждалась сегодня на заседании комитета по туризму.

Ответственность для нудистов закрепят в законе

Тему подняла представитель полиции Ольга Алексеева. Она отметила, что, согласно федеральным законам, оснований для привлечения таких отдыхающих к административной ответственности нет. Поэтому Алексеева предложила ввести ответственность за обнажение в местах общего пользования, куда относятся и пляжи, на республиканском уровне.

Нудистские пляжи перенесут

Она напомнила, что в Коктебеле, например, нудисты загорают прямо в центре города. Представитель полиции сочла необходимым перенести такие места отдыха подальше и оборудовать их соответствующим образом, она призвала глав муниципалитетов задуматься о таком варианте.

Полицейские будут действовать более жестко

Как передает "Интерфакс", глава Госсовета Крыма Владимир Константинов одобрил инициативу и обещал проработать ее.

В то же время, он призвал полицейских уже сейчас действовать "более жестко".

Как сообщал в январе "Вестник Кавказа", более половины прошедших классификацию отелей Крыма не получили ни одной звезды.