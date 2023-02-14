"Лукойл" оказал помощь пострадавшей Турции

Опубликовано: 13:52, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Компания "Лукойл" направила в Турцию порядка 10 млн лир.

Российская нефтяная компания "Лукойл" передала Турции 10 млн турецких лир в качестве гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений районов страны.

Как сообщает Telegram-канал компании, денежные средства направлены в адрес государственного Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

До этого "Лукойл" передал пострадавшим от стихийного бедствия провинциям порядка 100 тыс литров топлива на безвозмездной основе. Кроме того, Турция получила от компании предметы первой необходимости.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил предоставить пострадавшей Турции новую гуманитарную помощь.