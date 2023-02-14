Грузинского Марадону сравнили с действующей мировой звездой

Опубликовано: 13:36, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Наставник "Наполи" Лучано Спаллети сравнил футболиста Хвичу Кварацхелия с египтянином Мухаммедом Салахом.

Хвича напомнил мне Мухаммеда Салаха, его трудно остановить и у него есть отличный дриблинг, сообщил итальянский специалист Лучано Спалетти.

Напомним, Кварацхелия выступает за итальянский "Наполи", тренером которого является Спалетти.

По словам итальянца, Хвича напоминает ему игрока английского "Ливерпуля" Мухаммеда Салаха. Он подчеркнул, что грузин может быстро мыслить на поле и принимать нужные решения без какого-либо давления.

Также Спалетти в очередной раз добавил, что Хвичу ждет большое будущее.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", российский тренер Юрий Семин сравнил Кварацхелия с Диего Марадоной. По его словам, грузинский полузащитник ничуть не уступает аргентинской легенде.