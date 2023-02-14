Москве пообещали нестандартную погоду

Опубликовано: 13:37, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Погода в Москве на этой неделе будет удивлять практически ежедневно, предупреждают в Гидрометцентре России.

Оттепель, стоящая сейчас в Москве вскоре сменится морозной и солнечной погодой, а в выходные погода еще раз переменится, став комфортной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, погода всю неделю будет нестандартной и успеет переменится трижды. Сегодня в столичном регионе оттепель, тепло и пасмурно, в четверг придет антициклон, он принесет мороз и солнце, а также высокое атмосферное давление. В ночь на пятницу минус 10-12, по области до минус 15, днем около 5 градусов мороза.

Циклон сменит антициклон уже к субботе. В выходные дни температура воздуха будет комфортной, ночью 4-9 градусов мороза, днем - от 2 до 7. Будет падать небольшой снежок, погода будет мягкой, заключил специалист.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что на Северном Кавказе и Кубани сохраняется сложная погода, снегопады и ветер не утихают.