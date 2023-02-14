Непогода из Ставрополья смещается на Кубань

Опубликовано: 13:09, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Еще две трассы на Ставрополье закрыли для всего транспорта из-за сильного ветра со снегом, непогода начала смещаться на Кубань.

Дорожные службы Ставрополья из-за сильного бокового ветра и снегопада ввели полный запрет на передвижение любого транспорта еще на двух трассах края.

Ограничения действуют для всех видов транспорта на дороге, связывающей ставропольский Новоалександровск с краснодарским Кропоткиным, такие же ограничения действуют на дороге Новоалександровск - Горьковский, говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД по Ставрополью, передает "Интерфакс".

Неблагоприятный прогноз по погоде уже на втроую половину дня дают и кубанские синоптики: периферия бушующего на Ставрополье циклона начала быстро смещаться в сторону Краснодарского края.

Во второй половине дня сегодня, 14 февраля, в крае прогнозируется резкое ухудшение погоды - пройдет мокрый снег, снег и дождь, местами сильный, а порывы ветра будут достигать скорости до 23 м/с. В Краснодарском крае введено штормовое предупреждение, рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее дорожные службы Ставрополья ввели ограничения движения для всех видов транспорта на трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь на территории трех округов края.