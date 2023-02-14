Если хочется в ЕС: где россиянам реально получить шенген?

Опубликовано: 13:05, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Несколько стран Евросоюза продолжают давать россиянам визы, однако чаще всего ждать «шенгена» приходится долго, а многократная виза стала почти недоступной роскошью.

Шенгенские визы российские туристы в настоящее время могут оформить как самостоятельно, так и через турфирмы. Такие страны, как Италия и Франция, предлагают россиянам полугодовой шенген, Греция выдает короткие визы под срок поездки.

Визы через туроператоров

По данным АТОР, проще всего и достаточно быстро визы организованным туристам сейчас выдают Венгрия и Греция. Это две европейские страны, где у аккредитованных туроператоров остались квоты на подачу документов. Очередей по линии турагентств на подачу документов нет, однако заявки рассматриваются около 20 рабочих дней, так что подавать документы на визу нужно минимум за месяц до поездки.

Самостоятельное оформление

Россияне могут сами податься на визу в Венгрию и Грецию. Также за шенгеном многие обращаются к Франции, Италии, Испании.

Получить шенген на два-три года в настоящее время практически нереально, в этом смысле самой благосклонной является Италия. Чаще всего визу российским туристам европейские страны дают строго под сроки поездки либо на 30 дней. Франция продолжает оформлять шенгенские визы на полгода, но тут встает другая проблема: записаться во французский визовый центр без помощи бота почти невозможно. Чтобы записаться на подачу документов на визу в Испанию также нужно потрудиться.

По-прежнему принимают документы на шенгенскую визу Австрия, Хорватия, Португалия, Словения и Швейцария, но каждый случай - лотерея, выдача виз зависит от решения консульства.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, ужесточили ли в Евросоюзе правила выдачи виз россиянам с началом 2023 года.