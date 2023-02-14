Генпрокуратуру попросили проверить дома от турецких строителей в России

Опубликовано: 12:49, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Здания, построенные турецкими компаниями, могут подвергнуться проверке в России. Такую просьбу направил в Генеральную прокуратуру адвокат Игорь Трунов.

Адвокат Игорь Трунов обратился в Генпрокуратуру России с просьбой о проверке работы строительных компаний из Турции, об этом он рассказал ТАСС.

Юрист пояснил, что действует как представитель раненых и родственников жертв трагедии в "Трансвааль-парке" в 2004 году и как россиянин.

Чего хочет адвокат

По словам Трунова, он просит проверить качество объектов, которые строятся в данный момент или были построены компаниями из Турции.

Еще одно его требование заключается в открытии уголовных дел, а также аресте имущества и активов турецких компаний, чтобы компенсировать ущерб, который был нанесен россиянам в Турции и в РФ.

Зачем нужна проверка

Юрист пояснил, что 13 компаний, возводивших объекты в разрушенных землетрясением районах, действуют сейчас в России.

Как сообщал "Вестник Кавказа", власти Турции на сегодня взяли под арест десять подрядчиков, на совести которых разрушенные катастрофой дома.