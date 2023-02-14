В Крыму строится все больше жилья

Опубликовано: 12:44, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Крыму активизировалось жилищное строительство – за минувший год на полуострове построили тысячи домов и новых квартир, утверждает статистика.

Крымские строители в ушедшем 2022 году почти на четверть перевыполнили план по строительству жилья, сообщает Крымстат.

По данным статистического управления республики выполнение плана жилищного строительства за 12 месяцев составило 124,8% от данных за предыдущий 2021 год, в эксплуатацию было сдано более 5 тыс жилых домов и 9 тыс новых квартир, передает "Интерфакс".

Впечатляет и площадь введенных в эксплуатацию жилых домов – за год на полуострове было построено 927,2 тыс кв м жилья, а общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 705,5 тыс кв м, сообщили в региональном управлении статистики.

В целом в сфере строительства рост в минувшем году составил 26,5% по отношению к прошлому году, строителями было освоено 149,6 млрд рублей.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в текущем 2023 году начнется строительство автомагистрали, которая свяжет крымский Джанкой и Ростов-на-Дону. Она пройдет по новым регионам России, а по качеству не будет уступать крымской трассе "Таврида".