Узбекские полицейские задержали банду фальшивомонетчиков

Опубликовано: 12:05, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Успешная операция узбекских правоохранителей позволила задержать в трех районах страны банду, занимавшуюся подделкой денег.

В трех регионах Узбекистана - Джизакской, Самаркандской и Бухарской областях - полицейские провели крупную операцию по задержанию банды специализировавшейся на подделке денежных купюр.

Впервые фальшивки появились в Джизакской области – неизвестный пополнил ими банковскую карту с банкомата "Пайнет", проведенная экспертиза подтвердила факт подделки. Когда полицейские задержали еще двоих местных жителей, успевших "сплавить" фальшивки в несколько точек "Пайнет", один из них признался, что покупал их у жителя Самаркандской области, передает Podrobno.uz.

Правоохранители задержали его, и тот признался, что купил фальшивые купюры у посредника из Бухары по цене один к трем.

Слежка за жителем Бухары, распространяющим фальшивки, вывела правоохранителей на его подельников, которых задержали с 336 млн фальшивых сумов и оборудованием для их печати и нарезки.

Всего правоохранители у шестерых арестованных членов банды изъяли 462,4 млн поддельных сумов, ведется следствие.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, как житель дагестанского Хасавюрта наладил выпуск собственных денег, но вовремя был задержан полицейскими.