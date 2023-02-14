Турецкая ПСР не вняла призывам Бюлента Арынча

Опубликовано: 11:42, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Правящая партия Турции пока не намерена поднимать вопрос о переносе всеобщих выборов в стране.

Призыв бывшего спикера парламента и вице-премьера Турции Бюлента Арынча срочно перенести намеченные на май всеобщие выборы не является для властей руководством к действию и не будет обсуждаться в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), заявил сегодня заместитель ее председателя Ихсан Явуз.

Как отметил зампред ПСР, сейчас ее члены заняты спасением человеческих жизней, и тема предстоящих президентских и парламентских выборов в руководстве партии не поднималась ни в какой форме, поскольку говорить об этом было бы стыдно, - цитирует его высказывание турецкая газета Hürriyet.

Весь народ Турции – пострадавшие, и сейчас, в разгар катастрофы, поднимать эту тему – значит оскорбить память погибших. Не нужно пытаться запугивать людей, - добавил Явуз.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее экс-спикер парламента страны, бывший вице-премьер Бюлент Арынч в своем аккаунте в Twitter призвал руководство страны немедленно отложить всеобщие выборы на фоне сокрушительных землетрясений, отметив, что народ Турции должен избавиться от предвыборного стресса.