Казахстан окажет дополнительную помощь Турции

Токаев поручил предоставить пострадавшей Турции новую партию гумпомощи.
Новую помощь Турции, пострадавшей от землетрясения, окажет Казахстан, планируется послать грузы с продовольствием, соответствующее поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Как заявили в Акорде, Астана отправит теплые вещи, еду, обогреватели и прочие предметы первой необходимости.
Кроме того, Токаев на встрече с курсантами Академии гражданской защиты в Кокшетау сообщил о представлении к наградам представителей МЧС, трудившихся на юго-востоке Турции.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа, в результате мощного землетрясения в Турции погибли свыше 30 тыс человек.