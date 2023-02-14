Казахстан окажет дополнительную помощь Турции

Опубликовано: 11:26, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Токаев поручил предоставить пострадавшей Турции новую партию гумпомощи.

Новую помощь Турции, пострадавшей от землетрясения, окажет Казахстан, планируется послать грузы с продовольствием, соответствующее поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Как заявили в Акорде, Астана отправит теплые вещи, еду, обогреватели и прочие предметы первой необходимости.

Кроме того, Токаев на встрече с курсантами Академии гражданской защиты в Кокшетау сообщил о представлении к наградам представителей МЧС, трудившихся на юго-востоке Турции.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа, в результате мощного землетрясения в Турции погибли свыше 30 тыс человек.