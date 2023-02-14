Землетрясение в Турции отменит отдых россиян?

Опубликовано: 11:22, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Катастрофические землетрясения не повлияют на отдых россиян в Турции, бронирование туров остается на высоком уровне.

Природные катаклизмы не сделают отдых в Турции менее популярным, также нет предпосылок к изменению качества сервиса на курортах страны, считают в АТОР.

Пострадала не вся Турция

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что пострадавшие от землетрясения турецкие регионы не пользовались спросом у туристов из России. Пляжные курорты Антальи не пострадали, как и Стамбул, популярное экскурсионное направление.

Когда ждать полного восстановления туризма?

Туристическая отрасль Турции оставалась крепкой даже в пандемию. Несмотря на обрушившееся на страну бедствие в виде землетрясения, уже к майским праздникам - началу высокого сезона, - турсфера страны, по прогнозам специалистов, будет восстановлена на 100%.

Цены на туры в популярную Анталью не изменились с 6 февраля, спрос на путевки среди россиян в течение недели после стихийного бедствия вернулся на прежний уровень, пишет РИА Новости.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в 2022 году поток туристов из России вырос, несмотря на проблемы с авиаперевозками и сложную геополитическую ситуацию.