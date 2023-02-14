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Непогода закрыла дорогу из Астрахани в Ставрополь

Непогода закрыла дорогу из Астрахани в Ставрополь
Сильная метель, сопровождающаяся ураганным ветром, вынудила дорожные власти Ставрополья закрыть для всех видов транспорта дорогу на Астрахань.

Транспортные службы Ставрополья закрыли для всех видов транспорта трассу, соединяющую Ставрополь с Элистой и Астраханью из-за сильного снегопада, метели и сильного бокового ветра, представляющего опасность для автомобилей.

Особенно опасно движение по трассе в Петровском, Ипатовском и Грачевском округах края, сообщили в краевой госавтоинспекции, передает "Интерфакс".

Дорогу сейчас обрабатывает спецтехника, а за состоянием проезжей части следят наряды ДПС, однако пока справиться со стихией не удается, водителей уже попросили подождать улучшения погоды.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что после снегопада, обрушившегося на Ставрополь неделю назад, краевую столицу из снежного плена вызволяли 110 снегоуборочных машин, а на дороги в городе было израсходовано около 1,5 тыс т противогололедных реагентов.

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