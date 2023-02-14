Зачем России газовый хаб в Турции?

Опубликовано: 10:05, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава одного из департаментов МИД РФ рассказал о выгодах, которые даст строительство в Турции газового хаба. Он отметил прочное сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере.

Создание в Турции газораспределительного хаба, инициированное Россией, поможет стабилизировать мировые рынки, такое мнение выразил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Польза от газового хаба в Турции

По его словам, в Москве уверены, что воплощение в жизнь соответствующей инициативы Владимира Путина принесет пользу поставщикам и потребителям газа, а также повлияет на мировые энергетические рынки в сторону их стабилизации.

Прочность российско-турецкого сотрудничества

Дипломат также обратил внимание на "деловой характер" сотрудничества Москвы и Анкары в этой области, указав, что имеющее многолетнюю историю взаимодействия не смогла поколебать неблагоприятная конъюнктура.

Развитие курса на общую работу по газу

Представитель МИД заявил, что верность курса глав России и Турции на развитие взаимодействия в газовой сфере доказывается международной энергетической ситуацией, в рамках которой стабильность и ценовая адекватность поставок достигаются за счет созданной ранее инфраструктуры.

Кроме того, Пилипсон указал на продолжение диалога Москвы и Анкары, в том числе и по газу, причем на уровне как руководства стран, так и профильных структур. Причем, по его словам, зачастую устраивать специальные встречи нет необходимости, так как специалисты постоянно поддерживают контакт, в том числе, взаимно участвуя в форумах.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее посол России в Турции предупредил о невозможности предугадать сроки запуска газового хаба. Назвав проект "долгосрочным", Алексей Ерхов отметил, что его реализация может занять годы.

Полное интервью Юрия Пилипсона можно прочитать на сайте РИА Новости.