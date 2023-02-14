Что россияне покупали к 14 февраля?

Опубликовано: 9:40, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В России ко Дню всех влюбленных вырос спрос на товары для творчества, свечи и чайники.

Многие россияне в преддверии 14 февраля, Дня всех влюбленных, приобретали товары для хобби и творчества, принадлежности для чая и кофе и интерьерные украшения.

День святого Валентина, также называемый Днем всех влюбленных, отмечается ежегодно 14 февраля. Изначально католический праздник обрел международную популярность. В этот день принято признаваться в любви, обмениваться "валентинками" и играть свадьбы.

Максимально (303%) вырос спрос на товары для хобби, особенно популярны бизнес-ежедневники, скетчбуки, кисти, подставки для книг, следует из данных онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру".

На 238% перед романтическим праздником чаще стали покупать кофемолки и чайники, мороженицы и тостеры, а также триммеры для бороды.

Также ко Дню всех влюбленных в России стали чаще (плюс 175%) приобретать предметы для уюта в доме: свечи, ароматические диффузоры, настенные часы, лампы, фотоальбомы.

Ранее "Вестник Кавказа" представил топ-5 лучших мест в России для отдыха влюбленных. В списке оказались острова, заповедники и Поцелуев мост.