Сотни тысяч долларов в кастрюле: находка российских спасателей

Опубликовано: 8:51, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Разбор завалов жилого дома обернулся для российских спасателей неожиданной находкой целого состояния.

Спасатели МЧС России, продолжающие разбор завалов в пострадавшей от землетрясения Турции, наткнулись на неожиданную находку: в остатках одного из жилых домов они наткнулись на кастрюлю, в которой кто-то из жильцов сделал долларовую "заначку", сообщает Telegram-канал МЧС России.

Кастрюля, набитая стодолларовыми купюрами, нашлась при вскрытии очередного пласта завалов в ходе поисково-спасательных работ: в ней хранилось $150 тыс. Все найденные деньги спасатели под опись передали местным полицейским.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне в сирийской Латакии и в турецкой Адане после семи дней поисковых работ объявили о завершении спасательной операции.