МЧС России: горы Кубани и Северного Кавказа стали лавиноопасными

Опубликовано: 8:24, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Февральские снегопады принесли лавинную опасность в горы Кавказа и Кубани, предупредили в МЧС.

Спасатели предупредили туристов и местных жителей о высокой лавинной опасности, установившейся в горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии из-за длительных и сильных снегопадов.

Лавины могут быть опасными на высотах свыше 2 тыс метров в горах Чечни и Ингушетии, на Кубани и в Адыгее этот порог ниже, он находится на высоте более 1,5 тыс метров, говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости.

Неделю назад "Вестник Кавказа" писал о том, что в ближайшее время лавиноопасно будет в горах Кавказа, в большей степени это относится к горным массивам Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а спровоцировать сход лавин в отдельных горных районах может обилие выпавшего там снега.