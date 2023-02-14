МЧС России: горы Кубани и Северного Кавказа стали лавиноопасными

Спасатели предупредили туристов и местных жителей о высокой лавинной опасности, установившейся в горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии из-за длительных и сильных снегопадов.
Лавины могут быть опасными на высотах свыше 2 тыс метров в горах Чечни и Ингушетии, на Кубани и в Адыгее этот порог ниже, он находится на высоте более 1,5 тыс метров, говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости.
Неделю назад "Вестник Кавказа" писал о том, что в ближайшее время лавиноопасно будет в горах Кавказа, в большей степени это относится к горным массивам Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а спровоцировать сход лавин в отдельных горных районах может обилие выпавшего там снега.