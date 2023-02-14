Минпромторг: россияне пока не увидят иранских автомобилей

Опубликовано: 7:49, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Иран не сможет поставлять свои автомобили на российский рынок, пока они не сертифицированы в России, заявили в Минпромторге РФ.

В ближайшее время иранские автомобили не появятся в российских автосалонах, поскольку они не сертифицированы в России, и таких запросов в Минпромторг не поступало, сообщили в пресс-службе министерства.

Это – одно из главных условий для поставок импортных автомобилей, и пока автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, что закрывает для них российский авторынок, сообщили в министерстве, передает РИА Новости.

О том, что иранские автопроизводители интересуются российским авторынком, ранее сообщал замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что по словам посла России в Иране Алексея Дедова, уже в конце марта в российских автосалонах появятся в продаже иранские автомобили, а в перспективе автопроизводители двух стан могут создать в России совместное производство.