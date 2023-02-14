В Турции могут отложить запланированные на май всеобщие выборы

Опубликовано: 7:29, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Турции сейчас не до всеобщих выборов, запланированных на май текущего 2023 года, заявил экс вице-премьер страны Бюлент Арынч.

Турции следует немедленно отложить намеченные на май всеобщие выборы на фоне сокрушительных землетрясений, призвал экс-спикер парламента страны, бывший вице-премьер Бюлент Арынч.

Политик считает, что народ Турции должен избавиться от предвыборного стресса, и это означает, что ни в мае, ни в июне выборов быть не может. Граждане страны сейчас борются за жизнь, а не за выборы, и с этим нужно считаться. "Как можно говорить о выборах, когда нет упоминания об избирателях?" - отметил политик в своем посте в Twitter, передает РИА Новости.

Что касается отсрочки выборов, Бюлент Арынч предложил объединить парламентские и президентские выборы, а также выборы в местные администрации, отложить все запланированные мероприятии до ноября 2023 года, а в случае, если первые два варианта не будут согласованы, всем политическим партиям Турции следует договориться о другой, согласованной дате проведения голосования.

Напомним, всеобщие выборы, президентские и парламентские, в Турции назначены на 14 мая. Эрдоган намерен выдвинуться кандидатом в президенты от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила своего кандидата.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже объявлял, что грядущие президентские выборы в этом году пройдут раньше положенного срока. "Вестник Кавказа" писал, кому выгодны столь ранние выборы.