На северо-востоке Москвы всю ночь тушили здание техцентра

Опубликовано: 6:54, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Минувшей ночью в Москве пылало здание техцентра, пожар охватил площадь в 1500 квадратных метров.

В двухэтажном здании техцентра на северо-западе столицы минувшей ночью вспыхнул сильный пожар.

Спасатели получили сообщение о возгорании в полночь – по прибытии на место стало ясно, что огонь сосредоточен на площади в 1,5 тыс кв м, его тушение осложняет наличие большого количества горюче-смазочных материалов и покрышек. Из огня были спасены три человека, которых отправили в больницу, рассказали в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, на тушение огня были мобилизованы дополнительные силы - 108 человек и 27 единиц техники. Локализовать пожар удалось лишь к 2 часам ночи, в ходе тушения частично обрушилась кровля здания, сейчас пожарные проливают конструкции. Причины возгорания пока не установлены, это будет сделано позже.

Напомним, неделю назад "Вестник Кавказа" писал о том, что столичные огнеборцы тушили пожар в многоэтажном доме на Вешняковской улице. Тогда избежать жертв не удалось - погибли два человека.