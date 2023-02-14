Столичный регион ждет тепло и снег с дождем

Опубликовано: 6:28, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Тепло ненадолго задержится в столичном регионе, а погода будет некомфортной для его жителей.

Как сообщили в Гидрометцентре России, погоду в столичном регионе сегодня будет формировать очередное потепление – будет пасмурно, периодически будет идти снег с дождем, на улицах сохранится гололедица, а температура воздуха в Москве и Подмосковье будет колебаться в районе нуля градусов.

Облачно, небольшие осадки в виде снега и дождя, на улицах скользко, температура воздуха в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер будет дуть северно-западный, его скорость составит 6-11 м/с, в порывах до 15 м/с, - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет в норме и составит 743 мм ртутного столба.

А вот уже завтра в регион вернутся холода, и температура упадет до 10 градусов мороза, предупреждают синоптики.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее синоптики спрогнозировали в столичном регионе снег и метели, за выходные в Москве и области выпала пятая часть месячных осадков.