Для больниц в Дагестане приобретут специализированный транспорт

Опубликовано: 5:55, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В общей сложности в 2023 году медучреждения республики получат 90 единиц автотранспорта. На это потратят 90 млн рублей.

Больницы Дагестана получат в свое распоряжение специализированные автомобили, информирует пресс-служба регионального Минздрава.



Всего медицинским учреждениям в 2023 году передадут 90 транспортных средств. На эти цели планируют потрать 90 млн рублей.



В Минздраве рассказали, что на новых автомобилях будут перевозить медработников до места проживания пациентов, образцы биоматериалов для исследований и лекарства для граждан, которые живут в отдаленных районах Дагестана, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в 2023 году на зарплаты медработникам в Дагестане выделят дополнительные 91,9 млн рублей.

В республике также намерены открыть специализированный центр помощи детям с генетическими патологиями кожи.