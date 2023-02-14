Творчество Пушкина вспомнили в Махачкале

Опубликовано: 3:40, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В театре поэзии в Махачкале состоялись пушкинские чтения.

Традиционный вечер памяти Александра Пушкина прошел в махачкалинском Театре поэзии, сообщает пресс-служба театра.

Зрители услышали произведения Лермонтова, Алексея Плещеева, Расула Гамзатова. Кроме того, весь строчки самого великого русского поэта, такие как "Руслан и Людмила", "Зимнее утро", "Памятник" и многое другое, звучали весь вечер.

В чтениях участвовали школьники не только из Махачкалы, но также из Каспийска. Помимо них, приняли участие ребята из Центра развития для детей с особенностями развития и инвалидов детства "Мирадж и Центра инклюзивного развития "Улыбка".

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Дагестане приступят к собиранию воспоминаний о Расуле Гамзатове.