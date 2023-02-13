Защитой от оползней снабдят подъезд к курорту "Ведучи"

Опубликовано: 23:58, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Капитальный ремонт проведут на дороге, которая ведет к "Ведучи" в Чечне. Запланирована установка защиты от оползней, улучшение освещения и ремонт труб.

Подъездной путь к чеченскому курорту "Ведучи", входящий в состав трассы Р-217 "Кавказ", капитально отремонтируют, проект работ получил одобрение Главгосэкспертизы, рассказали в ведомстве.

Участок с 59-го по 69-й километр укрепят специальными противооползневыми приспособлениями, на протяжении 904 м расположат верховые подпорные стены, 508 м займут нижние.

Для предотвращения оползней в опасных местах будут переустроены террасы на откосах.

Кроме того, в рамках капремонта будет улучшено наружное освещение на участке в 2937 м, отремонтированы трубы.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", на курорте в новогодние "каникулы" в этом году отдохнули на 10% больше туристов, чем годом ранее.