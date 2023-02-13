Мигранты из Узбекистана будут собирать автомобили в Словакии

Опубликовано: 23:37, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Автозаводы Словакии готовы дать работу трудовым мигрантам из Узбекистана.

Узбекистанцы получат право официально трудоустраиваться на предприятия автопрома Словакии, решение принято по итогу встречи посла Узбекистана Абата Файзуллаева с президентом Словацкой ассоциации автомобильной промышленности (ZAP), главой по внешним связям автозавода Volkswagen Slovakia Александром Матушеком.

Завод Volkswagen Slovakia - один из крупнейших работодателей в европейской стране. В настоящее время свыше 50 тыс человек занимаются выпуском комплектующих и сборкой автомобилей, среди которых электромобиль Volkswagen e-up, Audi Q8, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и другие.

В этом году производство будет расширено, потребуется еще 1,5 тыс сотрудников, в последующем будут открыты еще тысячи рабочих мест.

В ходе переговоров стороны договорились подписать Меморандум о сотрудничестве между Словацкой ассоциацией автомобильной промышленности и Агентством по делам внешней трудовой миграции при узбекистанском Министерстве занятости и сокращения бедности.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в Узбекистане запускают серийное строительство сборных домов, они будут теплыми и сейсмоусточивыми.