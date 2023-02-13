В Кисловодске будут водить экскурсии по городу-госпиталю

Опубликовано: 1:15, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Гостей и жителей Кисловодска приглашают пройтись по памятным местам города-госпиталя времен Великой Отечественной войны.

Новый туристический маршрут по памятным местам города-госпиталя времен Великой отечественной войны разработали в Кисловодске. Здесь лечили сотни тысяч раненных солдат и офицеров. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев, уточнив, что первая экскурсия по новому маршруту пройдет 23 февраля.

"В списке туристических маршрутов Кавказских Минеральных Вод теперь новый – по местам боевой славы Кисловодска. Его создали к 220-летию региона, которое отмечается в этом году", - сказал он.

Моисеев рассказал, что в годы Великой Отечественной войны курорт превратился в крупнейшую госпитальную базу страны, где прошли лечение более 600 тысяч солдат и офицеров.

Участники экскурсии познакомятся с такими достопримечательностями, как единственный в СКФО памятник медикам-героям, мемориальные комплексы "Журавли" и "Воинская слава" и другие локации.

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