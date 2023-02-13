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Общепит Кавказа возвращает утраченный рынок

Общепит Кавказа возвращает утраченный рынок
Предприятия общественного питания Кавказа возвращаются к допандемийным показателям, сообщает сайт статистики Северного Кавказа.

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) нарастил рост оборота предприятий общепита – он вырос по сравнению с предыдущим годом.

Оборот общественного питания в СКФО за год составил 163 млрд 302,3 млн рублей, и самое значимое увеличение оборота этих предприятий отмечено в Ингушетии (на 33,1%). По величине оборота лидирует Дагестан (96,1 млрд рублей), - передает ТАСС.

Еще до пандемии коронавируса оборот общепита в СКФО составлял 144 млрд рублей, а в период пика болезни сократился до 106,1 млрд рублей.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что эффективность реализации государственной программы по развитию округа впервые за пять лет довели до 100%, сообщили в Минэкономразвития РФ.

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