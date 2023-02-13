В Турции начались аресты подрядчиков домов, разрушенных землетрясением

Опубликовано: 22:37, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Турции арестованы уже 10 подрядчиков, здания которых разрушились при землетрясении и привели к тысячам смертей. Один из подрядчиков скрывался от правосудия в роскошном отеле, другие хотели улететь за границу.

Полиция Турции проводит аресты подрядчиков компаний-застройщиков домов, которые рухнули при землетрясении.

Подрядчиком жилого комплекса "Куле апартман" в провинции Хатай, который полностью разрушился при землетрясении скрывался на курорте, он зарегистрировался как пострадавший от стихийного бедствия и проводил время в пятизвездочном отеле в Анталье, передает агентство Demiroren.

Другой подрядчик, по данным полиции, намеревался сбежать за границу. Его арестовали в Анкаре.

Пять человек, среди них руководители подрядных организаций, были арестованы в Стамбуле. Подрядчик Явуз Каракуш был арестован в аэропорту, он вместе с женой планировал вылететь в Грузию.

В Малатьи в розыск объявлен 31 человек, в Шанлыурфы задержаны 11 человек, в Аданы под стражей находятся 62 гражданина, связанных с компаниями-застройщиками.

Как ранее писал «Вестник Кавказа», только в одном районе Хатая не рухнуло ни одного здания, по словам местного мэра, это связано с тем, что он жестко пресекал незаконное строительство.