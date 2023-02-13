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Снегопад закрыл Харибский перевал в Дагестане

Снегопад закрыл Харибский перевал в Дагестане
Непогода приостановила транспортное сообщение через Харибский перевал в Дагестане.

Сильный снегопад сделал непроходимой дорогу Хасавюрт-Тлох в Дагестане. Высокогорный Харибский перевал закрыт, снежная буря не позволяет начать расчистку трассы, сообщает в понедельник администрация Гумбетовского района республики.

Водителей призывают выбирать другие маршруты и не рисковать, выезжая в снежную бурю.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что в лобовом ДТП в Дагестане погиб подросток, он ехал на пассажирском сидении лихача.

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