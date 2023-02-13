Снегопад закрыл Харибский перевал в Дагестане

Опубликовано: 22:01, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Непогода приостановила транспортное сообщение через Харибский перевал в Дагестане.

Сильный снегопад сделал непроходимой дорогу Хасавюрт-Тлох в Дагестане. Высокогорный Харибский перевал закрыт, снежная буря не позволяет начать расчистку трассы, сообщает в понедельник администрация Гумбетовского района республики.

Водителей призывают выбирать другие маршруты и не рисковать, выезжая в снежную бурю.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что в лобовом ДТП в Дагестане погиб подросток, он ехал на пассажирском сидении лихача.