В СКФУ разработали новый люминофор для люминесцентных панелей

Опубликовано: 22:49, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Электролюминесцентные панели станут ярче и эффективнее: новое покрытие для них по заказу разработчика систем и агрегатов авиационной отрасли разработали ученые СКФУ.

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) группа ученых разработала новый материал для электролюминесцентных панелей, они станут значительно энергоэффективнее, сообщили в пресс-центре вуза.

Ученые вуза создали порошковый электролюминофор, в котором поверхность частиц сульфида цинка покрывается тончайшим слоем сульфида меди, что позволяет значительно усилить их яркость при небольшом напряжении, передает ТАСС.

Люминофор - один из материалов для создания электролюминесцентных панелей, преобразующих электрическую энергию в световую. Они очень востребованы в пассажирской авиации, где из панелей выложены светящиеся линии на полу.

Пригодятся они и для рекламных щитов, в медицинском и промышленном оборудовании, где нужна высокая яркость и надежность. Их можно сгибать, рассказал ведущий инженер лаборатории керамики и технохимии Станислав Кичук.

Яркость и экономичность новых люминофоров лучше чем у других источников света, а для эффективного технологического прорыва в России нужна кооперация науки и бизнеса, тогда инновации будут активнее внедряться в реальный сектор экономики, отметил и ректор университета Дмитрий Беспалов, добавив: в России их компоненты производит только лаборатория СКФУ.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что ученые из Кабардино-Балкарии запатентовали провода, которые могут разлагаться при воздействии микроорганизмов. Они не разрушаются на свету и на воздухе, а разлагаются в почве при воздействии на них определенных микроорганизмов.