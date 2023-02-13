Грипп и ОРВИ закрыли более 20 детских учреждений Северной Осетии

Опубликовано: 22:23, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Грипп и ОРВИ продолжают бушевать на Кавказе – из-за роста числа заболевших среди детей власти республики вынуждены были закрыть на карантин ряд школ и детских садов.

В Северной Осетии продолжается рост заболеваний гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями, более других им подвержены дети, что привело к вынужденной приостановке работы ряда школ и детских садов, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

На карантин закрыты 8 школ, 16 детсадов, 53 класса и 26 групп. Число заболевших школьников растет ежедневно, сообщает Минобрнауки, написал Меняйло в своем Telegram-канале, передает "Интерфакс".

Ситуация с сезонными заболеваниями такова, что власти региона задумались о том, чтобы совместно с Роспотребнадзором оценить эпидситуацию и возможно досрочно начать для школьников февральские каникулы.

В конце января "Вестник Кавказа" писал о том, что все больше россиян заражаются гриппом и ОРВИ: только за неделю число выявленных случаев выросло на 7%, зарегистрированы 918 тыс случаев заболевания гриппом и ОРВИ, при этом большинство (67%) случаев приходится на грипп.