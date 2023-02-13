Швейцария оказалась не самой надежной для россиян страной

Опубликовано: 21:46, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Швейцария, как и ее самые надежные в мире банки, стали настоящей ловушкой и для россиян, и для России – в стране осели более $8 млрд российских активов.

Правительство Швейцарии заблокировало миллиарды долларов российских активов, заявила пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.

На 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 млрд швейцарских франков ($8,1 млрд), но и это не все - один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse заблокировал средства, принадлежащие физическим или юридическим лицам, на которые наложены санкции в других странах, - сказала она, передает РИА Новости.

Также правительство заморозило 15 объектов недвижимости, принадлежащих россиянам и расположенных в шести кантонах (областях) страны.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что второй крупнейший швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму около $20 млрд, написала швейцарская Sonntags Zeitung со ссылкой на эту организацию, добавив, что заморозке подверглись свыше трети от всех зарегистрированных в Швейцарии российских активов - это почти $50 млрд.