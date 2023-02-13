Стали известны подробности визита Раиси в Китай

Опубликовано: 21:27, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Делегация Ирана, улетевшая с визитом в Китай, планирует подписать в Пекине 20 соглашений о сотрудничестве.

Перед отлетом в Пекин президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что во время визита в Китай между Тегераном и Пекином будет подписано до 20 соглашений в различных сферах.

Одной из основных тем поездки будет обсуждение хода реализации 25-летнего соглашения о сотрудничестве между двумя странами, поскольку Иран и Китай имеют широкие связи, он сказал, что существуют огромные возможности для двустороннего сотрудничества, которые еще предстоит раскрыть, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Иран и Китай имеют общие интересы в регионе и во всем мире и должны укреплять свои связи, - отметил президент, добавив, что обеим странам нужно получить точное представление о своих возможностях, особенно в торгово-экономической сфере.

Говоря о сотрудничестве в экономических, энергетических, финансовых и валютных областях, Раиси добавил: "наши министры подпишут соглашения в этой поездке".

Напомним, "Вестник Кавказа" сообщал о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси во главе высокопоставленной делегации сегодня вылетел в Китай с трехдневным официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.