Россия получила права на все месторождения нефти и газа в Узбекистане?

Опубликовано: 21:16, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Минэнерго Узбекистана опровергли информацию о том, что якобы все права на нефтегазовые месторождения в республике переданы России.

Информация о передаче российской стороне на 35 лет прав на все месторождения нефти и газа в Узбекистане - ложная, заявил глава Минэнерго республики Журабек Мирзамахмудов.

Официальное опровержение связано с сообщением узбекской службы "Радио Свобода" (СМИ, выполняющее функции иноагента) о том, что в 2017 году президент Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Москву передал российской стороне эксклюзивный контроль над всеми нефтегазовыми месторождениями.

Глава Минэнего сообщил сегодня, что информация, распространяемая данным СМИ-иноагентом "является ложной и неверно истолкованной". Он рассказал, что шесть лет назад Россия получила права на одно месторождение газа в Сурхандарьинской области ("25 лет Независимости"). Его разработку ведет группа инвесторов на условиях соглашения о разделе продукции - минимум 50% доходов от проекта пойдут в бюджет Узбекистана, подчеркнул Мирзамахмудов.

Большинство разработанных нефтегазовых месторождений Узбекистана принадлежат АО "Узбекнефтегаз", заключил глава Минэнерго республики.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Россия, Казахстан и Узбекистан могут создать газовый союз, на прошлой неделе стороны договорились ускорить переговоры по проекту.

Отметим, что в этом году в Узбекистане планируют на 10% увеличить добычу газа, его нехватку жители республики остро ощутили в январе, когда ударили аномальные морозы.