СМИ подняли завесу тайны над десятым пакетом антироссийских санкций ЕС

Опубликовано: 20:56, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В предварительный пакет санкций против России, который ЕС намерен ввести 24 февраля, не вошли рестрикции в отношении Росатома, Газпрома и российских алмазов.

Предварительный десятый пакет санкций ЕС в отношении России не включает в себя госкорпорацию "Росатом", чем несказанно огорчилась Польша, сообщила сегодня польская радиостанция RMF, сославшись на посла Польши в ЕС Анджея Садося.

Также польский дипломат обиделся на то, что документом не предусмотрен запрет импорта российских алмазов и исключение "Газпрома" из системы торговли сертификатами на выбросы при добыче углеводородов, передает ТАСС.

Впрочем, глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще до этого заявлял, что Будапешт не поддержит никакие санкции, которые ограничат доступ к ядерной энергетике или сотрудничеству с Россией в этой области.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в "юбилейный", десятый пакет европейских санкций против России могут войти меры против физлиц и юрлиц, банков, а также запрет на ввоз и вывоз ряда товаров.