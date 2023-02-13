Зачем в Казахстане стали разводить червей?

Опубликовано: 20:25, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Актюбинской области Казахстана запускается новый бизнес, он связан с разведением червей.

Бизнесмены в Казахстане открывают вермифермы - фермы по выращиваю червей, в перспективе это необычное начинание повысит экологичность сельского хозяйства в республике.

Для чего нужны черви?

Предприниматели взялись за производство калифорнийских червей. С их помощью можно перерабатывать органические отходы и производить натуральные удобрения. Экологическое начинание позволит сохранить плодородную землю для будущих поколений - химические удобрения так или иначе разрушают ее. Вермикомпост безопасен как для почвы, так и для людей.

Перспективы

Всего в Казахстане сегодня трудятся 3 тыс вермифермеров, в Актюбинской области калифорнийских червей выращивают 100 предпринимателей.

Для развития органического сельского хозяйства в Казахстане могут быть запущены субсидии. В рамках общенационального пилотного проекта все, кто связан с сельским хозяйством, будут проинформированы о том, что на рынке есть органические удобрения и, более того, фермеры и предприятия могут производить их самостоятельно из отходов.

В будущем курсы по выращиваю полезных червей могут стать бесплатными, обучение будет оплачивать государство.

Как писал ранее «Вестник Кавказа», в соседнем с Казахстаном Узбекистане запускается другой экологический проект, там решили разбить лавандовые поля.