Алеппо получил гуманитарный груз из Чечни

Опубликовано: 19:57, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Чечни решили направить помощь в пострадавшую от землетрясения Сирию, первый самолет с гуманитарным грузом уже прибыл.

В понедельник вечером в Алеппо приземлился самолет из Чечни, это первая партия гуманитарной помощи от российского региона сирийскому городу, пострадавшему при землетрясении.

По данным информационного агентства SANA, лайнер доставил в Алеппо предметы первой необходимости. Как сообщали ранее чеченские власти, шесть самолетов доставят в Сирию теплые вещи, палатки и спальные мешки.

Катастрофическое землетрясение ударило по Турции и Сирии неделю назад, в списках погибших числятся свыше 35 тыс человек.

Ранее Мария Захарова рассказала «Вестнику Кавказа», что Россия одной из первых предложила пострадавшим Турции и Сирии помощь. На данный момент спасательная операция МЧС России в Сирии завершена.