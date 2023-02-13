Весной прямых рейсов "Аэрофлота" в Сочи станет больше

Опубликовано: 19:26, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Согласно весенне-летнему расписанию, "Аэрофлот" с конца марта будет летать в Сочи из 11 городов России.

В "Аэрофлоте" намерены нарастить количество авиарейсов в Сочи из российских регионов на летний период.

Новое расписание полетов вступит в действие с 26 марта. Отметим, что на сегодняшний день Сочи выполняет роль транспортного хаба на юге страны, прочие южные аэропорты закрыты с 24 февраля прошлого года.

Откуда можно будет полететь в Сочи весной и летом?

Перевозчик анонсировал прямые перелеты в Сочи из 11 городов, в списке Самара, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, а также Омск, Новосибирск и Тюмень.

Выполняться полеты будут на самолетах Airbus A320.

Прямые рейсы из регионов делают туризм в Сочи доступнее для россиян, а также снимают нагрузку со столичных аэропортов - чаще всего, чтобы попасть в Сочи из регионов, необходимо сделать пересадка в Москве.

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