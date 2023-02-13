СМИ: ЕС ожидает роста цен на нефть, но ненадолго

Опубликовано: 19:29, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Европе уверены: сокращение Россией добычи нефти существенно не скажется на ее ценах.

Принятое Россией решение о сокращении добычи нефти в марте не приведет к росту цен на сырье в долгосрочной перспективе, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет агентство Блумберг.

В минувшую пятницу вице-премьер РФ Александр Новак объявил о решении России добровольно сократить добычу нефти в марте на 500 тыс баррелей в сутки, отметив, что такое решение поможет восстановить рыночные отношения с некоторыми странами после введения ими потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, передает РИА Новости.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Совет Евросоюза 4 февраля ввел ценовой потолок на нефтепродукты из России – цена в $45 распространяется на нефтепродукты, которые стоят дешевле сырой нефти - топочный мазут и нафту. Цена в $100 является максимальной для тех нефтепродуктов, которые стоят дороже сырой нефти – это бензин, дизельное топливо и керосин.