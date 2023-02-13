Два чудесных спасения: в Турции спустя семь дней под завалами найдены живые

Опубликовано: 18:43, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Несмотря на то, что по оценкам специалистов, шансы на то, что под завалами после землетрясений в Турции остались выжившие - минимальны, чудесные спасения продолжают случаться даже спустя 7 дней после катастрофы.

Сегодня, спустя 7 с половиной дней после землетрясения, в Турции найдены живыми двое - подросток и женщина. Спасательные работы продолжаются и ведутся круглосуточно.

В провинции Хатай живым из-под завалов достали 13-летнего мальчика. Спасение произошло спустя 182 часа после стихийного бедствия.

В Кахраманмараше, микрорайон Хайрилло, сотрудники МЧС Кыргызстана спасли 38-летнюю женщину. Она ждала помощи, находясь под завалами неделю.

Отметим, что в провинции Хатай в спасательной операции участвует азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы. Он рассказал «Вестнику Кавказа» о том, что призывы о помощи были слышны из-под завалов первые трое суток. Затем поиски выживших превратились в трудную задачу.