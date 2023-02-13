СМИ: на Черноморском побережье в Батуми прогремел взрыв

Опубликовано: 18:25, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На побережье Черного моря в Батуми сегодня взорвалась морская мина, которую прибило к берегу течением.

Сегодня грузинский Батуми потряс мощный взрыв – как выяснилось, на берегу моря взорвалась морская мина, которую принесло течением, сообщил грузинский телеканал Rustavi 2.

Взрыв смягчило то, что мина сдетонировала в воде на удалении около 25 м от береговой линии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших, передает ТАСС.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранители, которые выясняют, чья мина и почему вторглась в территориальные воды Грузии.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что сухогрузы с продовольствием не могут выйти из портов Украины из-за похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре, созданном в рамках черноморской зерновой инициативы.