В Турции решили полностью снести город

Опубликовано: 18:15, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В турецком Газиантепе после землетрясения решили снести и заново отстроить город.

В Газиантепе решили стереть с лица земли город Нурдалы, сильно пострадавший в результате землетрясений. Город будет отстроен заново на этом же месте, рассказал и.о. губернатора Осман Бильгин.

Стихийное бедствие катастрофически сказалось на Нурдалы, счет погибших идет на тысячи. Бильгин рассказал, что только под завалами одного здания были найдены 150 погибших. В настоящее время поисково-спасательные операции завершаются, работы проводятся в последних восьми домах, где могут находиться люди.

Завалы будут убраны, а город полностью снесен. Затем Нурдалы будет построен заново. Отметим, что в городе до недавних трагических событий проживало около 40 тыс человек.

Ранее «Вестник Кавказа» рассказывал о том, какие регионы Турции приняли на себя основной удар землетрясения. Газиантеп - один из них.