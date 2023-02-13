Ждать ли землетрясение в Азербайджане?

Опубликовано: 17:55, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сейсмологи в Азербайджане рассказали, грозит ли республике мощное землетрясение после недавней трагедии в Турции.

Населению не стоит верить слухам о скором страшном землетрясении в Азербайджане, заверили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук (НАНА).

После стихийного бедствия, потрясшего Турцию и Сирию 6 февраля, в азербайджанском секторе соцсетей поползли слухи о том, что скоро беда придет и в Азербайджан. Ученые объясняют: не стоит верить «экспертам» в соцсетях и провокационным слухам, информация о грозящем Азербайджану землетрясении не имеет под собой никаких оснований.

Сейсмологи просят граждан Азербайджана не верить слухам, а полагаться на заявления официальных ведомств.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что Азербайджан оказывает всестороннюю помощь Турции в борьбе с ликвидацией бедствия, унесшего свыше 30 тыс жизней. На данный момент шансы найти выживших под завалами минимальны.