Как Константин Орбелян влюбил армян в джаз

Многие советские исполнители стремились сотрудничать с Константином Орбеляном, а оркестр, которому он посвятил более трех десятков лет, стал одним из ведущих джазовых коллективов СССР.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о жизни и смерти Орбеляна.

Бакинская юность

Константин Орбелян родился в 1928 году в Баку в семье председателя выездной коллегии Верховного суда АзССР Агапарона Султановича и домохозяйки Софии Михайловны. Творческий путь будущий композитор начал дома в возрасте пяти лет. В семье часто музицировали, хотя ни у кого не было музыкального образования. Константин поступил в школу для одаренных детей при Бакинской консерватории.

Однако несчастье одно за другим посыпались на дом Орбелянов. В возрасте восьми лет Константин простился с отцом, арестованным по политической статье, позже была арестована мать. Со старшим братом Гарри (Гарегином) Константин на долгие годы разлучился в 1941 году, когда того призвали на фронт.

Расставание с братом на железнодорожной станции Баладжары в самом начале войны стало переломным моментом в жизни молодого человека. Без денег, исключенный к тому времени из консерватории, Орбелян подрабатывал пианистом в Бакинском институте физкультуры. В 1942 году о талантливом юноше прослышали члены джазового коллектива при 8-ом истребительном авиационном корпусе ПВО, по случаю зашедшие в институт. Они и пригласили Орбеляна в военный оркестр. Через год на гастролях в Ереване на пианиста обратил внимание Артемий Айвазян – основатель первого в стране Государственного эстрадного оркестра Армении. В 1956 году этот оркестр возглавил Константин Орбелян.

Весь этот джаз

Композитор создал несколько десятков камерных и симфонических произведений, однако страстью автора всегда был джаз, в основе которого, как известно, лежит импровизация. Два произведения, исполненные разными музыкантами, не должны были звучать одинаково. Оркестр Орбеляна, просуществовавший до 1991 года, славился неповторимым исполнением каждого его участника с применением современных на тот момент технических средств и музыкального инструментария.

Ритмика джазового аккомпанемента сопровождалась непривычным для него национальным колоритом. Это повлияло на популяризацию джаза в самой Армении, в значительной степени омолодив его слушателя. Многие начинающие армянские исполнители на рубеже 1970-1980-х стремились сотрудничать с оркестром Орбеляна, нежели создавать самостоятельные ВИА.

Кино и эстрада

Параллельно работе в оркестре, композитор был хорошо известен благодаря работе на эстраде и в кино. Восхищенный творчеством Леонида Енгибарова, Константин Орбелян написал музыку к двум кинофильмам, ("Путь на арену", "2-Леонид-2") посвященным жизни и творчеству клоуна-мима. Широкую популярность приобрели лирические песни "Сто часов счастья", "Шум берез" "Люблю тебя, моя Москва", "Мой Ереван" "Петь – значит жить", "Любовь не стареет", которые были созданы по мотивам произведений молодых советских писателей и поэтов. Композитор назвал свое творчество "ежедневным, ежечасным бюллетенем человеческого настроения". Время диктует не только тему, но и музыку, поэтому она должна откликаться на все новое и жизнеспособное, а орбеляновская музыка была ритмичной и энергичной, но одновременно с этим оставалась легкой и нежной.

Сегодня память о выдающемся композиторе поддерживает пианист и дирижер Константин Гарриевич Орбелян – племянник композитора.