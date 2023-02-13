Казахстан нарастит группировку спасателей

Опубликовано: 17:27, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В скором времени в Актобе появится дополнительная группировка МЧС Казахстана – такое решение приняло правительство страны.

Власти Казахстана будут уделять особое внимание поддержанию в готовночти частей спасателей МЧС страны, им принято постановление по этому вопросу, сообщил на своей странице в соцсетях премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Новая воинская часть МЧС, штатный состав которой будет состоять из 800 человек, будет дислоцирована в Актобе. Она станет четвертой в стране после аналогичных подразделений в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской областях. Вырастет и штатная численность других служб МЧС: это коснется пожарных подразделений (+380 человек), спасателей (+220 человек), Центра медицины катастроф (+94 человека) и "Казселезащиты" (+39 человек), отметил премьер, передает Sputnik Казахстан.

"В целом ряды МЧС пополнятся на 1 613 человек", - указывается в сообщение премьер-министра.

Работы спасателям хватит = в стране идет активная работа по противодействию паводкам, а с наступлением летнего сезона они переключатся на тушение природных пожаров, - написал премьер, выразив признательность казахстанским спасателям, работающим в Турции в непростых условиях.

Намеченные меры позволят спасателям повысить уровень оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, его эффективность, и правительство продолжит работу в этом направлении, - добавил Алихан Смаилов.

Напомним, ранее "Вестника Кавказа" писал о том, что сотрудники МЧС Казахстана в горном ущелье Алмарасан (Проходное) спасли туристку, на которую сошла лавина, совершавшую одиночный поход.