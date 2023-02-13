В Турции заявили о маленьких шансах найти выживших после землетрясения

Опубликовано: 16:51, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Турецкие власти отказались от помощи Филиппин из-за мизерных шансов обнаружить выживших.

Член управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Рафаэлито Алехандро сообщил об отказе Анкары принять новую команду спасателей из Филиппин из-за маленьких шансов найти выживших после землетрясения на юго-востоке страны.

Он заявил, что турецкое руководство отказалось от помощи после того, как 72 часа после землетрясения, критические для поиска выживших людей, прошли.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения в Турции погибли свыше 30 тыс человек.