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В Турции заявили о маленьких шансах найти выживших после землетрясения

В Турции заявили о маленьких шансах найти выживших после землетрясения
Турецкие власти отказались от помощи Филиппин из-за мизерных шансов обнаружить выживших.

Член управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Рафаэлито Алехандро сообщил об отказе Анкары принять новую команду спасателей из Филиппин из-за маленьких шансов найти выживших после землетрясения на юго-востоке страны.

Он заявил, что турецкое руководство отказалось от помощи после того, как 72 часа после землетрясения, критические для поиска выживших людей, прошли.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения в Турции погибли свыше 30 тыс человек.

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