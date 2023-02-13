Главбух армянской водной компании похитил сотни тысяч долларов

Опубликовано: 16:35, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сотрудник ЗАО при водном комитете в течение нескольких лет вместо уплаты налогов переводил вверенные ему деньги на свои счета. Он украл более $630 тысяч.

Сотрудник одной из компаний при водном комитете Мининфраструктуры Армении уличен в крупных хищениях, о факте коррупции рассказали в Генпрокуратуре.

Преступление

По данным правоохранителей, главный бухгалтер компании "Джрар", которая занимается поставкам оросительной воды, с 2017 по 2022 год похитил свыше 254 млн драмов, или около $635 тыс.

Мужчина мог самостоятельно распоряжаться счетами компании - и воспользовался этим, чтобы обогатиться.

Якобы выплачивая налоги, бухгалтер целых пять лет переводил деньги на свои счета.

Наказание

В отношении подозреваемого в коррупции запущено уголовное преследование. С него взята подписка о невыезде. Кроме того, прекращены его должностные полномочия.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", бывший гендиректор Армянской АЭС Гагик Маркосян, занимавший этот пост с 2002 по 2014 годы, незаконно "заработал" более $1 млн.