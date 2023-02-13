Сердце жительницы Астаны останавливалось 53 раза за сутки

Опубликовано: 15:47, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Астанчанка осталось жива после 53 остановок сердца.

Состояние жительницы Астаны, сердце которой за сутки останавливалось 53 раза, стабильное, сообщает пресс-служба общественного здравоохранения столицы Казахстана.

Случай произошел 6 января. Женщину госпитализировали с признаками инфаркта миокарда. Врачи провели ей коронарографию и стентирование. Как заявляли сами медики, у пациентки часто останавливалось кровообращение, после чего ей подключили экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Врачи внимательно следили за положением жительницы. Затем у нее открылось кровотечение, после чего начались воспалительная реакция, сепсис и системная полиорганная недостаточность.

Далее в пресс-службе заявили, что головной мозг женщины находится в порядке, эффективное состояние сохранилось. Сегодня она в стабильном состоянии находится в отделении интервенционной кардиологии.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", казахстанский косметолог, не имеющая лицензии для рабочей деятельности, испортила лицо одной из пациенток.