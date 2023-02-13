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Сердце жительницы Астаны останавливалось 53 раза за сутки

Сердце жительницы Астаны останавливалось 53 раза за сутки
Астанчанка осталось жива после 53 остановок сердца.

Состояние жительницы Астаны, сердце которой за сутки останавливалось 53 раза, стабильное, сообщает пресс-служба общественного здравоохранения столицы Казахстана.

Случай произошел 6 января. Женщину госпитализировали с признаками инфаркта миокарда. Врачи провели ей коронарографию и стентирование. Как заявляли сами медики, у пациентки часто останавливалось кровообращение, после чего ей подключили экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Врачи внимательно следили за положением жительницы. Затем у нее открылось кровотечение, после чего начались воспалительная реакция, сепсис и системная полиорганная недостаточность.

Далее в пресс-службе заявили, что головной мозг женщины находится в порядке, эффективное состояние сохранилось. Сегодня она в стабильном состоянии находится в отделении интервенционной кардиологии.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", казахстанский косметолог, не имеющая лицензии для рабочей деятельности, испортила лицо одной из пациенток.

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