Как называли детей в 2022 на Северном Кавказе?

Имя – то, что есть у каждого человека. Для новорожденного его выбирают родители, родные или близкие. Во взрослом возрасте при желании его можно поменять. Многие верят, что имя способно определить характер и даже судьбу человека. На Кавказе выбору имени для ребенка придают особое значение.

Ранее "Вестник Кавказа" представил рейтинг имен детей, родившихся на Ставрополье и в Москве.

В январе-сентябре 2022 года, по данным Росстата, в Северо-Кавказском федеральном округе родился 95391 ребенок. Какие же имена оказались самыми популярными?

Мухаммад

Безусловным лидером среди мужских имен в таких республиках как Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия и Ингушетия стал Мухаммад. Родители называют сыновей именем пророка, надеясь подарить ему благосклонность Всевышнего и счастливую судьбу. С арабского Мухаммад переводится как "восхваляемый", "превозносимый". Считается, что мальчики с этим именем хорошо учатся, добиваются успехов в спорте, а позднее в карьере, и мотивирует их при этом похвала близких и окружающих. Их ждет спокойная жизнь без особых потрясений.

Давид

Самым популярным именем для мальчика в Северной Осетии в 2022 году стало имя Давид. Это древнееврейское имя означает «любимый», «любимец». Главной чертой характера мужчины, носящего это имя, является целеустремленность. Давиды легко завоевывают внимание, они очень общительны и обаятельны. Не терпят манипуляций и нечестного отношения к себе.

Артем

В Ставропольском крае чаще всего новорожденных мальчиков называли Артемами. Это греческое имя переводится как "посвященный Артемиде", древнегреческой богине, покровительнице всего живого на Земле. Также оно означает "здоровый, невредимый". Одна из главных характеристик Артема – преданность. Кроме того, мужчина с этим именем самодостаточный, легко переносит одиночество, друзей выбирает тщательно, только самых надежных людей, таких, как и он сам.

Мальчики. Кто еще?

Также в лидерах оказались такие мужские имена как Ислам, Умар, Абдуллах, Александр, Михаил, Алан и Георгий.

Сафия

Среди женских имен одним из двух самых популярных имен в мусульманских республиках СКФО стала Сафия. В переводе с арабского оно означает "чистая, непорочная". Маленькая Сафия – любимица всей семьи с самого детства. Она очень талантлива, с богатым воображением, но при этом не витает в облаках, а имеет крепкий внутренний стержень.

Хадиджа

Не менее популярным мусульманским именем стала Хадиджа. Родители называют так дочерей в честь первой жены пророка Мухаммеда, первой женщины, принявшей ислам. Это имя переводится как «ребенок, родившийся раньше времени». Девочки с этим именем самостоятельны, всегда добиваются поставленных целей, хорошо учатся и всегда готовы помочь родным и друзьям. Кроме того, Хадиджа часто обладает хорошим чувством юмора.

София

На Ставрополье чаще всего в прошлом году называли девочек Софиями. Это имя уже почти десять лет входит в топ-3 самых популярных имен в России. В переводе с греческого означает "мудрая". Маленькая София быстро учится новому, обгоняя своих сверстников в интеллектуальном развитии. К любому делу она подходит с вдумчивостью и решительностью. Во взрослой жизни София больше слушает свой внутренний голос, чем мнение окружающих. Часто выбирает творческие профессии.

Девочки. Кто еще?

Другие популярные женские имена прошлого года в СКФО: Марьям, Аиша, Амина, Алия, Мария, Ева, Алана, Алина.