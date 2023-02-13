Землетрясение в Турции. Часть 1: Кахраманмараш, Газиантеп, Адана

6 февраля Турция пережила рекордное стихийное бедствие XXI века и одно из трех крупнейших за последние 100 лет. Два мощных подземных толчка магнитудой 7,7 балла унесли жизни свыше 30 тыс человек и разрушили 10 провинций. Какие регионы затронуты землетрясением, кто в них проживал и на чем базировалось их благополучие?

Кахраманмараш

Наиболее пострадавшим регионом оказалась провинция Кахраманмараш. Именно здесь в 4 утра произошли первые толчки.

Кахраманмараш - это очень древний город. Его поначалу контролировали племена хеттов и даже перенесли сюда столицу. Затем он находился в составах Римской и Византийской империй. С 1515 года входил в Османскую Империю, а в современном виде основан в XVII веке.

Почти всю свою историю город назывался Мараш. Приставку Кахраман (что переводится как "герой") добавили в начале 70-х XX века в честь годовщины победы турецких войск над Французским армянским легионом во время войны за независимость.

Население провинции превышает миллион человек. Ее экономика основана на производстве текстиля и мороженого. По этим двум позициям Кахраманмараш лидирует среди других городов Турции, а многие известные турецкие компании по производству мороженного (MADO, Yaşar Pastanesi, EDO и Ferah Pastanesi ) начинали свою деятельность именно здесь. По экономической мощи среди провинций Турции Кахраманмараш стоит на 24 месте.

Газиантеп

В зоне наибольшей сейсмоактивности оказалась соседняя с Кахраманмарашем крупная провинция Газиантеп.

Газиантеп - шестой по численности город страны. Газиантеп - очень древний город, он отождествляется с античной Антиохией Таврской. В результате землетрясения здесь была разрушена историческая крепость, относящаяся к XVIII столетию до нашей эры и построенная племенами хеттов. Город был завоеван Османской империей в 1516 году при Селиме Явузе.

По населению Газиантеп населен на 50% турками, на четверть (450 тыс) - курдами и почти на столько же сирийскими беженцами (470 тыс). Газиантеп является экономическим центром Восточной Турции, здесь сосредоточено 4% всех промышленных объектов и 6% всех мелких предприятий.

В регионе находятся гигантские рынки - Зинджирли Бедестен, Хусейн-паша Бедестен и Кемикли Бедестен. Кроме того, Газиантеп имеет самую большую организованную промышленную зону в Турции и занимает первое место по экспорту и импорту. Именно здесь находится центр производства мыла Nizip на основе зеленого оливкового масла.

Кроме того, Газиантеп – одна из главных производителей машинных ковров в мире. 100 предприятий приносят экспортную выручку в 700 миллионов долларов ежегодно. Здесь выращиваются фисташки, известные как Antepfıstığı, что переводится как «Антепский орех». В списке экономических лидеров Турции Газиантеп занимает уверенное 9 место.

Адана

Соседняя Адана по экономической мощи превосходит Газиантеп, сравниваясь с наиболее развитыми западными провинциями.

Адана - поистине один из самых древних городов мира. Название "Адана" используется уже более четырех тысячелетий, что делает его одним из старейших постоянно используемых топонимов в мире. Первое упоминание об Адане встречается в хеттских табличках около 2000 г. до н. э.

Находящаяся в 50 км от Средиземного моря Адана – экономический центр южной Турции. Здесь развита текстильная, химическая и пищевая промышленность. Есть даже свое метро. Инвесторы считали регион одним из самых перспективных в мире. Адана была названа среди 25 европейских регионов будущего на 2006/2007 год журналом Foreign Direct Investment magazine.

Мощь провинции заключается в сельском хозяйстве. 34% турецкого арахиса и 29% турецких апельсинов собирают именно в Адане. Сельскохозяйственная ярмарка в Адане ежегодно привлекала более 100 тыс посетителей из двадцати стран.

Адана является также туристической Меккой Турции. Здесь расположена, например, историческая мечеть Yağ Cami, ранее являвшаяся церковью, а также Центральная мечеть Сабанджи. Построенная в конце 90-х мечеть Сабанджи превосходит мечеть Султана Ахмета в Стамбуле как по вместимости, так и по высоте минаретов. Несмотря на свой размах, она была возведена в рекордный срок - менее одного года.

Население провинции Адана составляет больше 2,26 млн человек. Как и в других юго-восточных провинциях, здесь проживает значительное курдское население. В регионе Чукурова курды составляют большинство.

Другая важная особенность Аданы – то что она является местом проживания алевитов. Алевиты - субэтническая, религиозная и культурная община Турции и Балкан. Некоторые эксперты называет алевизм мистическим течением в исламе, сочетающим как мусульманские шиитские традиции так и обряды иудаизма, манихейства и арабского язычества. По разным оценкам, до 5% населения Турции - алевиты.

Другой интересный факт – именно в Адане находится знаменитая база НАТО и США "Инджирлик", где насчитывается до 2000 американцев и британцев. До войны в Ираке 2003 года здесь располагалось свыше 20 тыс натовцев.

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Итак, подводя итоги, можно сказать, что среди пострадавших от землетрясений провинций Турции Кахраманмараш, Газиантеп и Адана – наиболее экономически развитые регионы и они являются одними из самых древних на карте не только Турции, но и мира.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 31 тыс человек.